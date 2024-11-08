Москва, 8 ноября, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Готовность президента России Владимира Путина к телефонному разговору с избранным президентом США Дональдом Трампом сохраняется, заявил в ходе брифинга 8 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ron Sachs — CNP for NY Post/Global Look Press Дональд Трамп

«Эта готовность, эта открытость, она сохраняется. Какой-то конкретики в настоящий момент нет», — сказал Песков журналистам.

Ранее официальный спикер Кремля заявлял, что Владимир Путин теоретически может позвонить Дональду Трампу, но надо посмотреть, как дальше будут развиваться события. Песков также отметил, что на данный момент нет понимания, когда и по каким вопросам может состояться беседа российского лидера и избранного президента США.

Пресс-секретарь президента также добавил, что поздравление Путиным Трампа с избранием можно считать официальным. Неизвестно, пригласит ли президент России Трампа в Москву в 2025 году на мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, уточнил Песков.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер 7 ноября поздравил Дональда Трампа с переизбранием на пост президента США. Поздравительные слова прозвучали в ходе выступления Путина на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент РФ также заявил, что готов вести дискуссию с Трампом и не считает «зазорным» позвонить ему первым. Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ, заключил он.