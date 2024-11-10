Вашингтон, 10 ноября, 2024, 23:47 — ИА Регнум. Избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп на прошлой неделе позвонил президенту России Владимиру Путину. Разговор якобы состоялся в четверг, 7 ноября, сообщает газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Трамп

«Во время разговора Трамп посоветовал Путину не обострять конфликт на Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе», — уточнили источники издания.

Также Трамп якобы выразил заинтересованность в дальнейшем диалоге с целью обсуждения скорейшего разрешения украинского конфликта. Кроме того, он в частном порядке сигнализировал, что поддержал бы мирную сделку, при которой Россия удержит ряд территорий.

Утверждается, что украинское правительство оповестили о разговоре Трампа и Путина.

Официальные подтверждения телефонной беседы двух лидеров не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал готовность Владимира Путина к телефонному разговору с Дональдом Трампом. Ранее официальный спикер Кремля заявлял, что Путин теоретически может позвонить Трампу, но надо посмотреть на дальнейшее развитие событий. Пока нет понимания, когда и по каким вопросам может состояться беседа российского лидера и избранного президента США, подчёркивал Песков.

Владимир Путин 7 ноября в ходе выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с переизбранием на пост президента США. Президент РФ заявил, что готов вести дискуссию с Трампом и не считает «зазорным» позвонить ему первым. Россия будет работать с любым президентом США, которого выберет американский народ, отмечал он.