Киев, 11 ноября, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины посчитало ложным сообщение издания The Washington Post о якобы состоявшемся телефонном разговоре избранного президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий в интервью агентству Reuters.

ИА Регнум Путин, Трамп

«Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, являются ложными», — заявил он.

При этом Тихий отметил, что Киев даже в случае осведомлённости о предполагаемом разговоре Трампа с Путиным не смог бы одобрить или выступить против этого.

Как передавало ИА Регнум, The Washinton Post со ссылкой на источники сообщило о якобы звонке Дональда Трампа Владимиру Путина 10 ноября. Утверждается, что предполагаемый разговор состоялся на прошлой неделе, 7 ноября, после дня президентских выборов в США. По информации источника, Трамп якобы выразил заинтересованность в дальнейшем диалоге с целью обсуждения скорейшего разрешения украинского конфликта.

8 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что готовность Владимира Путина к телефонному разговору с избранным президентом США сохраняется, но конкретики в этом вопросе на данный момент нет.

7 ноября президент России на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США. Песков отметил, что это поздравление можно считать официальным.