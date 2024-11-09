Москва, 9 ноября, 2024, 16:11 — ИА Регнум. После победы Дональда Трампа на выборах президента США власти этой страны могут попытаться продавить «корейский сценарий» для разрешения украинского конфликта, заявил 9 ноября глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Nazar Furyk/Global Look Press

После своей победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

«Трамп и его окружение попытаются навязать России заморозку конфликта и создание буферной зоны на линии фронта, продавливая некий «корейский сценарий», — сказал Константинов в интервью «РИА Новости».

В ближайшие месяцы может быть создана российско-американская рабочая группа по урегулированию конфликта по Украине, предположил Константинов. С приходом к власти в США Трампа конфликт имеет шансы быть завершенным, отметил глава парламента Крыма.

Нужно как можно дальше отбросить ВСУ от границы, чтобы лишить их возможности угрожать территории России, и важно, чтобы на Украине произошла смена власти, отказ от русофобии и денацификация, сказал Константинов.

«Нам нужен гарантированный мир, чтобы Запад больше не смог использовать украинскую территорию как полигон против России. В противном случае пройдёт время, конфликт разразится с новой силой, и воевать придется уже нашим детям», — добавил Константинов.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября в своей публикации обозреватели The Wall Street Journal отметили, что сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости.

Россия готова выслушать предложения Трампа по урегулированию украинского конфликта, отмечал замглавы МИД Сергей Рябков.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.