Бессмысленные убийства скоро закончатся, время подстрекателей-спекулянтов истекло, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X 9 ноября. Такими словами он прокомментировал статью о планах избранного президента США Дональда Трампа по Украине. Обсуждением этого высказывания ознаменован новый, 990-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Заявление Маска последовало после того, как бизнесмен принял участие в телефонном разговоре избранного президента с главой киевского режима Владимиром Зеленским 6 ноября. Во всяком случае, портал Axios отмечает, что звонок подчёркивает влиятельность бизнесмена в новой администрации Трампа.

Несколькими днями ранее, 7 ноября, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники сообщила, что команда республиканца Дональда Трампа предлагает, в частности, заморозить текущую линию фронта на Украине, а по всей её протяжённости объявить демилитаризованную зону.

Вместе с тем президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, по словам российского лидера, для начала диалога киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.

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