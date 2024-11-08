Вашингтон, 9 ноября, 2024, 01:10 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск принял участие в телефонном разговоре избранного президента Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом утверждает портал Axios.

Steve Jurvetson Илон Маск

«Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в среду преподнес два сюрприза: Илон Маск также был на линии», — пишет автор материала со ссылкой на источник.

В публикации говорится, что звонок подчёркивает влиятельность бизнесмена в новой администрации Трампа. Кроме этого, данный звонок говорит о неопределённости по поводу подхода Трампа к украинскому кризису, отмечает Axios.

Позже Маск заявил, что план Трампа позволит остановить кровопролитие на Украине в скором времени. При этом какие-либо подробности о том, как именно план избранного президента США поможет урегулировать конфликт, предприниматель не привёл.

Как передавало ИА Регнум, после своей победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Днём ранее, 7 ноября, на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия готова к мирным переговорам по Украине на базе реалий и уже достигнутых ранее договорённостей в Стамбуле. Однако переговоры не должны привести к «перемирию на полчаса или полгода», подчеркнул глава государства.

Зеленский в ходе саммита Европейского политического сообщества в Будапеште 7 ноября заявил, что идея о Трампа о быстром урегулировании конфликта означает «потери для Украины». Украина хочет справедливого завершения конфликта, добавил он. Однако на реализацию желания избранного президента США нужно больше времени, заключил Зеленский.