Москва, 8 ноября, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Разговоры о потеплении в отношениях между Россией и США преждевременны, время для конкретных шагов ещё не пришло. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 ноября журналистам, отвечая на вопрос о возможном улучшении российско-американских отношений с приходом к власти в США Дональда Трампа.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Пока есть определенные заявления, но не настало время конкретных шагов. Было бы преждевременно об этом говорить», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что в Москве не ожидают изменений в экономической риторике Вашингтона в отношении Москвы после избрания Трампа. Так он прокомментировал сообщения о том, что в западных банках обсуждают возможную отмену санкций против России.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября после состоявшихся в США выборов Песков заявил, что Москва сделает выводы о новом президенте США только после его первых конкретных шагов. Он отметил, что в ходе предвыборной гонки кандидат-республиканец Трамп говорил о мирных устремлениях на международной арене, желании прервать спираль конфликтов и изменить тотальную политику, которая провоцировала продолжение старых войн и развязывание новых. Однако после победы, не исключил представитель Кремля, риторика Трампа может измениться.

Президент России Владимир Путин заявил 7 ноября на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», что Москва не портила отношения с США и не вводила никаких ограничений. Российская сторона рассчитывает на восстановление отношений с Вашингтоном, мяч на американской стороне, добавил он.

Также Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности, но Вашингтон должен подойти к таким переговорам честно, с учётом озабоченностей РФ, отметил Путин. Москва посмотрит, как новая администрация Белого дома будет формулировать предложения, добавил президент.

Выступление Путина сигнализировало о готовности России к контактам, прежде всего с США, считает президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова академик РАН Александр Дынкин. По его словам, российский лидер подал «основной сигнал мира», так как поздравил Трампа с победой на выборах.