Путин: Россия открыта для восстановления отношений с США, мяч на их стороне
Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 22:44 — ИА Регнум. Россия не портила отношения с США и не вводила ограничений. Москва рассчитывает на восстановление отношений с Вашингтоном, заявил 7 ноября в рамках пленарного заседания клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин.
EPA/MAXIM SHIPENKOV/TASS
Российский лидер добавил, что сейчас «мяч на стороне американцев».
О будущем российско-американских отношений
«Мы с ними отношения не портили. Мы против них никаких ограничений и санкций не вводили, мы не способствуем тому, чтобы на близких к ним территориях разжигался какой бы то ни было вооружённый конфликт», — подчеркнул Путин.
Россия никогда на практике к этому не стремилась, непонятно, почему США себе такое позволяют, отметил глава государства.