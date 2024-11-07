Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 22:44 — ИА Регнум. Россия не портила отношения с США и не вводила ограничений. Москва рассчитывает на восстановление отношений с Вашингтоном, заявил 7 ноября в рамках пленарного заседания клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин.

EPA/MAXIM SHIPENKOV/TASS

Российский лидер добавил, что сейчас «мяч на стороне американцев».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928031" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> О будущем российско-американских отношений

«Мы с ними отношения не портили. Мы против них никаких ограничений и санкций не вводили, мы не способствуем тому, чтобы на близких к ним территориях разжигался какой бы то ни было вооружённый конфликт», — подчеркнул Путин.

Россия никогда на практике к этому не стремилась, непонятно, почему США себе такое позволяют, отметил глава государства.