Краснодар, 7 ноября, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности, но Вашингтон должен подойти к таким переговорам честно, с учётом озабоченностей РФ, заявил 7 ноября президент Владимир Путин.

U. S. Air National Guard photo by Master Sgt. Matt Hecht

Договорённости по стратегической стабильности должны учитывать ядерные арсеналы не только США, но также Великобритании и Франции, сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии ежегодного XXI заседания Валдайского форума.

РФ посмотрит, как новая администрация США будет формулировать предложения по стратегической стабильности, отметил он.

«Давайте мы с открытыми картами, спокойно, по-деловому, без всяких двойных, тройных, пятерных стандартов будем говорить об этом. Мы, кстати говоря, неоднократно это и предлагали. Ну, когда мы начинаем говорить об этом предметно, там сразу пауза. Посмотрим, как будет формулировать свои предложения, если они вообще будут на этот счёт, новая будущая администрация», — заявил Путин.

Вопрос контроля за ядерным оружием стал более сложным, нежели это было 20-30 лет назад, добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Путин заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, но вместе с тем учитывает, что США предпринимают против Москвы враждебные действия. Он усомнился, что Вашингтон сможет вести диалог по стратегической стабильности в описанных условиях. Российский лидер назвал предвыборной демагогией заявления США о заинтересованности в таких переговорах.

В конце мая Путин заявил, что США не демонстрируют желания вести диалог по вопросам стратегической стабильности. Глава государства задался вопросом, не хотят ли США развязать глобальный конфликт.