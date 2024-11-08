Сочи, Краснодарский край, 8 ноября, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Валдайского форума дал сигнал о готовности к контактам, прежде всего США. К такому выводу пришёл президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова академик РАН Александр Дынкин.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин, «Валдай»

По его словам, Путин в своём выступлении даже поздравил 47-го американского президента.

«Это основной сигнал мира. Но он [Путин] подтвердил наши позиции по поводу отношений с Китаем, с Индией, позиции по ближневосточному кризису», — отметил эксперт в беседе с ТАСС.

Академик Дынкин при этом выразил неуверенность в том, что какой-нибудь ещё лидер способен представить «широкую палитру международной жизни».

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

Путин подчеркнул, что Россия не портила отношения с США и не вводила никаких ограничений. Москва рассчитывает на восстановление отношений с Вашингтоном, мяч на их стороне, добавил президент РФ.

Также Россия готова к диалогу с США по стратегической стабильности, но Вашингтон должен подойти к таким переговорам честно, с учётом озабоченностей РФ, отметил Путин. Москва посмотрит, как новая администрация Белого дома будет формулировать предложения, отметил Путин.