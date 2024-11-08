Москва, 8 ноября, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Россия не ожидает, что с приходом к власти республиканца Дональда Трампа США изменят экономическую риторику в отношении Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп

«Нет, не ожидают», — сказал Песков, отвечая «РИА Новости» на соответствующий вопрос.

На фоне победы Трампа на президентских выборах в США в западных банках обсуждают возможную отмену санкций против России, сообщала газета Financial Times, ссылаясь на источники.

В июле Трамп заявил, что думал о возможном смягчении или отмене антироссийских санкций в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине после своего возможного возвращения в Белый дом. Он отметил, что из-за санкционной политики Вашингтона многие страны хуже относятся к США.

Как передавало ИА Регнум, американские аналитики предположили, что США после победы Трампа могут прекратить финансирование Украины.

Песков 6 ноября заявил, что Москва сделает выводы о новом президенте США только после его первых конкретных шагов. Он отметил, что в ходе предвыборной гонки кандидат-республиканец говорил о мирных устремлениях на международной арене, желании прервать спираль конфликтов и изменить тотальную политику, которая провоцировала продолжение старых войн и развязывание новых. Однако после победы, не исключил представитель Кремля, риторика Трампа может измениться.