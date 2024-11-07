Минск, 7 ноября, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Одержавший предварительную победу на выборах президента США Дональд Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине, однако в этом вопросе не всё зависит от него. Об этом 7 ноября во время посещения чемпионата по колке дров среди СМИ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

Алексей Куденко/РИА Новости

Белорусский лидер подчеркнул, что бывший глава Белого дома будет стараться прекратить украинский конфликт, но это не односторонний процесс.

«Это надо договариваться и, может быть, не только с Россией. Это касается очень многих стран», ― указал Лукашенко.

Президент Белоруссии также отметил, что если Трамп, как и обещал во время предвыборной кампании, сделает всё, чтобы прекратить войны (а в мире более полусотни конфликтов), в том числе на Украине, то его можно будет номинировать на Нобелевскую премию.

«Ему присвоят за то, что он сделал доброе дело. Надежда есть, что он будет исполнять свои обещания», ― добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, на следующий день после прошедших 5 ноября в США выборов президента страны Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Обозреватели The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённый источник 7 ноября заявили, что команда Трампа разрабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине. Он предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости, а также не присоединение Киева к НАТО минимум на в ближайшие 20 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 ноября заявил, что эта публикация американского издания носит абстрактный характер. По его словам, это похоже на план The Wall Street Journal по Украине.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что Трамп не сможет остановить конфликт на Украине в случае своей победы на выборах, так как в США сложился двухпартийный консенсус о необходимости «поражения Москвы».