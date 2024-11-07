Москва, 7 ноября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Публикация американского издания The Wall Street Journal о том, что будущий президент США Дональд Трамп обсуждает со своей командой перспективы завершения украинского конфликта, носит абстрактный характер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Там же всё обезличенное. Это похоже на план The Wall Street Journal по Украине. Публикации носят все более и более абстрактный характер», — прокомментировал он статью издания.

В статье сообщалось о якобы намерении команды Трампа заморозить украинский конфликт по линии фронта, создав демилитаризованную зону и отложив вопрос о присоединении Киева к НАТО минимум на 20 лет.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Трамп заявил сторонникам о своём намерении не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно заявлял, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа. 7 июля он также отметил, что он единственный из кандидатов в президенты США, кто может предотвратить начало третьей мировой войны.

Песков в свою очередь отмечал, что в ходе предвыборной кампании в США звучали заявления о мирных устремлениях на международной арене, но Россия будет делать выводы о новом президенте США после первых конкретных шагов, потому что действия политиков могут расходиться с их предвыборными обещаниями.

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