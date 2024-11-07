Москва, 7 ноября, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Представители РФ не контактировали со штабом избранного президента США Дональда Трампа, заявил 7 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

Президент Владимир Путин также не планирует контактов с уходящим главой американского государства Джозефом Байденом, отметил также Песков.

«Путин не планирует, нет», — сказал Песков.

В ходе своего выступления на заседании форума «Валдай» 7 ноября Путин может затронуть тему выборов в США, добавил пресс-секретарь президента.

«Разумеется, поскольку там и вопросы ему будут задавать, можно предположить, что наверное тема как-то будет так или иначе фигурировать», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. Его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис позвонила Трампу и признала поражение. Кроме того, в выступлении перед своими сторонниками она заявила, что передача власти будет мирной.

Россия будет работать с новой администрацией США, жёстко отстаивая свои национальные интересы, заявили в МИД РФ, комментируя итоги американских выборов. Песков в свою очередь отметил, что Москва будет судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться со словами.

Также пресс-секретарь президента отмечал, что Путин не намерен поздравлять Трампа с победой на выборах. США — недружественное России государство, вовлечённое в конфликт на территории Украины, напомнил Песков.