Москва, 6 ноября, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил журналистам причины, по которым президент РФ Владимир Путин не собирается поздравлять кандидата-республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.

Global Look Press/White House/Flickr.com

По словам Пескова, выборы проходили в недружественной для России стране, которая напрямую вовлечена в конфликт на Украине.

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