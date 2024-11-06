Песков перечислил причины, не дающие Путину поздравить Трампа с победой
Москва, 6 ноября, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил журналистам причины, по которым президент РФ Владимир Путин не собирается поздравлять кандидата-республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.
Global Look Press/White House/Flickr.com
По словам Пескова, выборы проходили в недружественной для России стране, которая напрямую вовлечена в конфликт на Украине.
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