Астана, 7 ноября, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Российская сторона будет готова прислушаться к конкретным здравым идеям из Брюсселя по Украине. Об этом 7 ноября на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Казахстан заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Алексей Никольский/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Пока из Брюсселя и из других столиц единой Европы, как они себя называют, мы слышим только заклинания о безальтернативности той самой «формулы Зеленского», которая является приглашением в тупик», ― подчеркнул глава МИД.

Лавров также подчеркнул, что Россия готова взаимодействовать со странами мирового большинства, чтобы устранить первопричины кризиса на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 ноября заявил, что Вашингтон может прекратить украинский конфликт очень быстро. По его словам, такая возможность есть у США как у страны, которая и прямо, и косвенно вовлечена в это противостояние. Представитель Кремля напомнил о неоднократных заявлениях президента России Владимира Путина о том, что РФ открыта для диалога и обсуждения самых сложных международных проблем.

Предварительно победивший на выборах президента США Дональд Трамп 6 ноября заявил сторонникам о своём намерении не развязывать войны, а положить им конец. До этого он неоднократно заявлял, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Влиятельный сенатор-республиканец, вице-председатель комитета Сената по делам разведки Марко Рубио 6 ноября указал на необходимость США положить конец украинскому конфликту, который уже зашёл в тупик.

Российский лидер ранее указал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.