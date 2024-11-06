Вашингтон, 6 ноября, 2024, 19:40 — ИА Регнум. США пора положить конец украинскому конфликту, который уже зашёл в тупик, заявил влиятельный сенатор-республиканец, вице-председатель комитета Сената по делам разведки Марко Рубио.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но, наконец, то, что мы здесь финансируем, — это патовая война, и ей нужно положить конец. Не нужно быть фанатом Владимира Путина, чтобы хотеть окончания конфликта», — приводит его слова американский портал Today.

Рубио уточнил, что в вопросе финансирования Украины должен быть «здравый смысл» и напомнил о высказываниях кандидата в президенты США Дональда Трампа о завершении конфликта. По словам сенатора, Украине понадобится 100 лет, чтобы восстановить страну.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп заявлял, что в случае своей победы на выборах закончит конфликт на Украине за 24 часа.

Американский телеканал CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков проинформировал, что победа Трампа на выборах может привести к прекращению финансирования Украины. По мнению экспертов, главным фактором для Киева станет то, какая политическая сила будет править в Конгрессе после президентских выборов.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что США могут сократить помощь Украине после победы на выборах Трампа, что выгодно для России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что тональность миролюбивых заявлений Трампа может измениться в случае, если он станет президентом. Он добавил в России сделают выводы только после первых конкретных действий американского политика.