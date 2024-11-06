Москва, 6 ноября, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ открыта к диалогу и обсуждению самых сложных международных проблем, заявил 6 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев/POOL

Так он ответил на вопрос журналистов, изменится ли риторика России в случае, если Дональд Трамп после победы на выборах президента США действительно начнёт совершать шаги для урегулирования ситуации на Украине.

«Предлагаю вам вспомнить заявления Путина, который неоднократно говорил, что он, российская сторона, открыт для диалога. Мы открыты для диалога, для обсуждения самых сложных проблем. И были открыты, и сохраняем открытость в настоящем. Посмотрим. Опять же, будем судить по конкретным шагам», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее объявил о своей победе на выборах президента США. По предварительным данным, он получил большинство голосов в так называемых «колеблющихся» штатах. Ранее Трамп заявлял, что в случае своей победы на выборах закончит конфликт на Украине за 24 часа.

США в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине, поскольку именно это государство данный конфликт разжигает, отмечал ранее Песков. Также он заявлял, что в России будут судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться со словами.

Россия будет работать с новой администрацией США, жёстко отстаивая свои национальные интересы, заявили в МИД РФ, комментируя итоги выборов. Слова Трампа о его способности завершить конфликт на Украине предполагают конкретные действия, Москва будет ориентироваться на них, отметила в свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова.