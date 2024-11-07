Вашингтон, 7 ноября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Поражение кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на выборах президента США объясняется тем, что она была вынуждена включиться в избирательную кампанию «в чрезвычайных обстоятельствах», заявил действующий глава американского государства Джозеф Байден.

Zuma/TASS Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис

Харрис продолжит политическую борьбу, сказал Байден.

«В чрезвычайных обстоятельствах она выступила и возглавила историческую кампанию, которая олицетворяла то, что возможно, когда руководствуешься сильным моральным компасом и чётким видением страны — более свободной, более справедливой и полной больших возможностей для всех американцев», — заявил президент США.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах. Харрис позвонила Трампу и признала своё поражение. Кроме того, в выступлении перед своими сторонниками она заявила, что передача власти будет мирной.

Харрис, кроме того, отметила, что продолжит политическую борьбу. Байден, в свою очередь, также позвонил Трампу, поздравил его с победой и пригласил в Белый дом, чтобы обсудить передачу власти.

Россия будет работать с новой администрацией США, жёстко отстаивая свои национальные интересы, заявили в МИД РФ, комментируя итоги американских выборов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва будет судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться со словами.