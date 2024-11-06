Вашингтон, 6 ноября, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден 6 ноября позвонил республиканцу Дональду Трампу с целью поздравить с победой на выборах главы государства. Об этом сообщили в администрации Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Дональд Трамп

В ходе разговора Байден поздравил Трампа и заверил, что передача власти будет гладкой. Кроме того, республиканца пригласили на встречу в Белый дом. Дату предстоящего визита согласуют позже, добавили в администрации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в этот же день с Трампом по телефону связалась его оппонент, представительница Демократической партии Камала Харрис. Она также поздравила Трампа с победой на выборах и обсудила с ним тему мирной передачи власти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможности телефонного звонка в КремльДональда Трампа, объявившего о своей победе на выборах, следует адресовать не к властям России.

Выступая перед сторонниками 6 ноября, Трамп объявил себя 47-м президентом США и выразил уверенность, что набрал более 315 голосов выборщиков. Итог выборов он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела», и пообещал американскому народу «золотой век».