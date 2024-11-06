Москва, 6 ноября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. США в состоянии поспособствовать завершению конфликта на Украине, поскольку именно это государство данный конфликт разжигает, заявил 6 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, как скажется на украинском конфликте победа Дональда Трампа на выборах президента США.

«Поскольку именно США являются государством, которое разжигает и постоянно подбрасывает керосин в этот конфликт, принимает в нём непосредственное участие, то, да, Соединённые Штаты способны эту траекторию своей внешней политики изменить», — сказал Песков.

Сделают ли это власти США и каким образом, будет понятно в январе, когда новый президент США вступит в свою должность, добавил пресс-секретарь президента России.

Также Песков рассказал, что в России будут судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться со словами. Кроме того, пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, состоится ли телефонный разговор между Владимиром Путиным и Трампом, отметил, что президент России открыт для контактов и диалога.

Как передавало ИА Регнум, Трамп уже объявил о своей победе на выборах. Его поздравили некоторые из мировых лидеров. По предварительным данным, кандидат от Республиканской партии США одержал победу в подавляющем большинстве так называемых «колеблющихся» штатов.