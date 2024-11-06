Москва, 6 ноября, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Российская сторона не испытывает особых надежд в отношении избранного президента США Дональда Трампа и нового состава Конгресса страны. Об этом 6 ноября заявили в Министерстве иностранных дел РФ, комментируя предварительные результаты президентских выборов в Соединённых Штатах Америки.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Правящая в США политическая элита, независимо от партийной принадлежности, придерживается антироссийских установок и линии на «сдерживание Москвы». Эта линия не подвержена колебаниям внутриполитического барометра в США», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что Россия будет работать с новой администрацией США, при этом будет жёстко отстаивать свои национальные интересы и ориентироваться на достижение всех целей военной спецоперации на Украине.

«Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны», — подчеркнули в МИД.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в МИД РФ заявили, что предварительная победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента в США вызовет усиление внутренней напряжённости и ожесточение противоборствующих лагерей в стране.

По словам дипломатов, победа Трампа отражает недовольство американцев итогами правления нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, а также предвыборной программой демократической партии, которую предложила Камала Харрис. По данным МИД РФ, сейчас в США наблюдается «глубокий раскол» гражданского общества.

В США 6 ноября завершились выборы президента страны. Трамп уже заявил о своей победе и назвал себя 47-м президентом США. По предварительным данным, он набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тональность миролюбивых заявлений Трампа может измениться с началом президентства, поэтому в России выводы сделают только после первых конкретных действий. Отвечая на вопрос о реакции президента Владимира Путина на победу Трампа, Песков подчеркнул, что Кремль принимает во внимание те данные, которые приходят из США.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 3 ноября заявил, что для России выборы президента США никак не изменят существующую в данный момент ситуацию. По словам политика, у России нет повода для каких-либо завышенных ожиданий от них.