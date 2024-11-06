Москва, 6 ноября, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Предварительная победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента в США вызовет усиление внутренней напряжённости и ожесточение противоборствующих лагерей в Штатах, сказано официальном заявлении МИД РФ.

Global Look Press/Wu Xiaoling/XinHua

«Можно ожидать, что возвращение Дональда Трампа подстегнёт усиление внутренней напряжённости и ожесточение противоборствующих лагерей», — говорится в сообщении МИД.

В российском ведомстве также отметили, что победа Трампа отражает недовольство американцев итогами правления нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, а также предвыборной программой демократической партии, которую предложила Камала Харрис.

По данным МИД РФ, сейчас в США наблюдается «глубокий раскол» гражданского общества. Речь идёт о противостоянии демократических и республиканских штатов, а также сторонников «прогрессивных» и традиционных ценностей.

Как передавало ИА Регнум, в российском ведомстве также отметили, что Трамп, как опытный политик, сделал ставку на значимые для американских избирателей вопросы нелегальной миграции и экономики. Именно это и стало основанием для предварительной победы в президентских выборах.

6 ноября Дональд Трамп заявил о своей победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом США. По предварительным данным, он набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Первым с победой на выборах Трампа поздравил президент Сальвадора Найиб Букеле.