Москва, 6 ноября, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Посла Молдавии в России Лилиана Дария вызвали в МИД РФ, сообщила 6 ноября пресс-служба ведомства.

Александр Щербак/ТАСС

Ему был заявлен протест в связи с недружественными шагами Кишинёва, сказано в сообщении.

«Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными дискриминационными действиями официального Кишинёва в отношении российских краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека. — Прим. ред.) ОБСЕ на президентских выборах в Молдавии», — отметила пресс-служба МИД.

Перед первым туром выборов и референдумом о вступлении Молдавии в ЕС власти этой страны безосновательно отказали в аккредитации пяти международным наблюдателям от России, а перед вторым туром в аэропорту Кишинёва трем членам миссии БДИПЧ ОБСЕ из России отказали во въезде в Молдавию, несмотря на наличие у них аккредитации ЦИК страны, сказано в сообщении.

Такие действия являются грубым нарушением Кишинёвом своих международных обязательств, подчеркнула пресс-служба.

«Данные шаги были предприняты государством-кандидатом в ЕС, что соответствующим образом характеризует европейские демократические ценности, к соблюдению которых стремится молдавское руководство», — сказано в сообщении.

Аналогичное представление сделано и руководству БДИПЧ ОБСЕ, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, присутствовавшие в Молдавии в ходе второго тура президентских выборов наблюдатели ОБСЕ заявили, что в ходе кампании была обеспечена свобода выбора и агитации.

По данным ЦИК Молдавии, победу во втором туре на выборах президента республики, который состоялся 3 ноября, одержала Майя Санду. За неё свои голоса отдали 55,33% избирателей. У бывшего генпрокурора Александра Стояногло — 44,67% голосов. При этом он одержал победу во втором туре выборов на участках внутри страны, а Санду принесли победу голоса с иностранных избирательных участков.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что власти Молдавии, организовав в России для своих граждан на выборах президента только два участка (оба в Москве) избирательных участка, решили прогнать сограждан через «игольное ушко».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Молдавии не были честными. Он отметил, что Санду не является президентом своей страны, потому что большинство населения в самой Молдавии голосовало не за неё.