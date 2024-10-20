Москва, 20 октября, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Власти Молдавии, организовав для своих граждан на выборах президента только два избирательных участка на территории России, решили прогнать их через «игольное ушко». Об этом 20 октября заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Софья Сандурская/ТАСС

«Реакция евроблюстителей «демократии» на выборы в Молдове: «Глаза прикрыли, рты заткнули, с совестью расстались»… Или как сквозь «игольное ушко» двух избирательных участков пытались «прогнать» полмиллиона избирателей», — процитировал Памфилову ЦИК в Telegram-канале.

Она уточнила, что «прогнать» в этой фразе является ключевым словом. Центризбирком опубликовал видео гигантской очереди к посольству Молдавии в Москве из желающих проголосовать. В России в этот раз открыли только два участка (оба в Москве) для выборов президента Молдавии, тогда как в 2020 году их было 17.

«Обидно, что Родина открыла нам сегодня только два избирательных участка. Нарушены наши гражданские права, наше волеизъявление. Как можно это оценивать? Конечно, это ненормально и некорректно», — процитировал ЦИК РФ одного из граждан Молдавии, стоящих в очереди на голосование.

При этом Молдавия за рубежом организовала 231 участок, в том числе 60 в Италии, 26 в Германии, 20 во Франции, 17 в Великобритании, по 16 в США и Румынии.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента Молдавии стартовали 20 октября. Также в стране проходит референдум по вопросу «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в России проживает порядка 500 тыс. граждан Молдавии, но для них прислали только 10 тыс. бюллетеней. Это показывает, насколько привержен европейским ценностями режим, установившийся в Молдавии при президенте страны Майе Санду.