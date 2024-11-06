Брюссель, 6 ноября, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поздравила кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Об этом она написала 6 ноября на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Vlasov Sulaj/AP/TASS Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Я сердечно поздравляю Дональда Трампа», — отметила она.

Фон дер Ляйен предложила американскому политику вместе работать над «сильной трансатлантической повесткой».

С победой Трампа на выборах также поздравил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер выразил надежду на развитие отношений Анкары и Вашингтона.

Эрдоган также допустил, что Трамп окажет содействие по урегулированию украинского конфликта и ситуации вокруг сектора Газа.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября Трамп объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США. Политик считает, что получит голоса более 315 выборщиков. Вместе с тем окончательные результаты голосования ещё не объявлены. Продолжается обработка бюллетеней, которая, по некоторым прогнозам, может затянуться.

Несмотря на это, свои поздравления с победой Трампу направили президент Сальвадора Найиб Букеле и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также назвал Трампа победителем выборов.

5 ноября высокопоставленный представитель Евросоюза в беседе с журналистами отметил, что дальнейшая политика ЕС по Украине будет зависеть от результатов президентских выборов в США. Он подчеркнул, что в Европе наблюдают за голосованием и ждут его итогов.