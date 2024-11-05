Брюссель, 5 ноября, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Дальнейшая политика Евросоюза по Украине будет зависеть от результатов выборов в США, заявил журналистам высокопоставленный представитель ЕС.

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Собеседник отметил, что в Европе наблюдают за голосованием в Соединённых Штатах и ждут его итогов.

«Политика США по этому вопросу будет определяющей для ряда европейских государств», — сказал представитель ЕС.

Он также выразил мнение, что Европе следует помогать Киеву и дальше. Вместе с тем, по словам представителя ЕС, возникает вопрос, поступят ли так все члены Евросоюза. Собеседник добавил, что ряд европейских лидеров отнеслись «настороженно» к «плану победы» главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября агентство Bloomberg написало, что лидеры европейских стран боятся, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласит экс-главу Белого дома Дональда Трампа выступить по видеосвязи на неформальном саммите ЕС в Будапеште в случае, если бывший президент Соединённых Штатов вновь переизберётся на высший государственный пост. Дипломаты, мнение которых приводят журналисты, утверждают, что участие этого американского политика в саммите якобы вызовет недовольство многих лидеров стран ЕС.

5 ноября президент Сербии Александр Вучич допустил, что Дональд Трамп в случае избрания президентом США может предложить России и Украине перемирие на период рождественских праздников. По мнению сербского лидера, Трампу стратегически важно пытаться постепенно привлекать внимание РФ, чтобы Москва не оставалась в полном одиночестве с Пекином.

3 ноября заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал, что Дональд Трамп не сможет остановить конфликт на Украине в случае своей победы на выборах. Он добавил, что для РФ президентские выборы в США никак не изменят текущую ситуацию.