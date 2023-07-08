Вашингтон, 8 июля, 2023, 07:18 — ИА Регнум. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил 7 июля, что он единственный из кандидатов в президенты США, кто может предотвратить начало третьей мировой войны.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

«Я предотвращу третью мировую войну, а именно к ней мы движемся», — сказал Трамп на митинге в штате Айова, добавив, что если победит на выборах, то положит конец конфликту на Украине в течение 24 часов.

При этом ничью сторону он не принимает, а лишь хочет, чтобы перестали погибать люди.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп заявил о некомпетентности Байдена после того, как тот перепутал Украину с Ираком.

Джо Байден 28 июня во время встречи с журналистами утвердительно ответил на вопрос, повлияла ли на президента РФ Владимира Путина попытка мятежа в стране.

Для Соединенных Штатов настало время попытаться выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной о мирном урегулировании, заявил ранее Трамп. Он считает, что ради достижения мира Киеву, вполне вероятно, предстоит пойти на некоторые территориальные уступки — по тем районам, которые были заняты Россией по итогам 16 месяцев СВО.