Вена, 6 ноября, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Карл Нехаммер поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

Heinz-Peter Bader/AP/TASS Канцлер Австрии Карл Нехаммер

Он отметил, что Соединённые Штаты Америки являются важным стратегическим партнёром республики.

«Поздравления Дональду Трампу с победой на выборах. <…> Мы надеемся на дальнейшее расширение и укрепление наших трансатлантических отношений, чтобы вместе успешно решать глобальные проблемы», ― написал Нехаммер в своем аккаунте в соцсети Х.

Как сообщало ИА Регнум, в США 6 ноября завершились выборы президента страны, последние участки закрылись в штате Аляска. Идёт подсчёт голосов. Согласно прогнозу Fox News, 277 из 538 выборщиков отдали голоса за Трампа, ещё 226 — за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Победителю достаточно набрать 270 голосов.

Телеканал CNN в свою очередь проинформировал, что Трамп лидирует во всех семи штатах, исход голосования в которых может определить итоги выборов. Речь идёт об Аризоне, Висконсине Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине.

Трамп 6 ноября в ходе выступления перед сторонниками во Флориде уже объявил о своей победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом. Политик считает, что по результатам выборов он наберёт более 315 голосов выборщиков. Республиканец также пообещал, что его правление станет «поистине золотой эпохой» в истории государства.

Первым с победой на выборах Трампа поздравил президент Сальвадора Найиб Букеле. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал предполагаемую победу Трампа «величайшим камбэком» в американской политической истории. Он поздравил кандидата в президенты США от Республиканской партии в огромной победой, которая, по его словам, крайне нужна всему миру.