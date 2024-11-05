Вашингтон, 6 ноября, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Компания Google блокирует поисковые запросы и не показывает пользователям ближайшие избирательные участки, где можно проголосовать за кандидата в президенты США Дональда Трампа. При этом предоставляется возможность найти ближайший избирательный участок, если речь идёт о кандидате от демократов Камале Харрис, заявил американский миллиардер Илон Маск, обвинив Google в предвзятости и вмешательстве в выборы.

Shawn Collins Google

«Я только что попробовал это сам, и Google всё равно показывает, где голосовать за Харрис, но не за Трампа, даже если вы используете режим инкогнито», — написал бизнесмен в соцсети Х, приложив скриншоты своих поисков.

Маск задался вопросом, не вмешательство ли это в выборы главы государства. Также он назвал ненадёжными машины для голосования.

Как сообщало ИА Регнум, во время предвыборной гонки Илон Маск поддерживал Дональда Трампа. По словам предпринимателя, представители Демократической партии США готовы пойти на любую ложь ради победы на президентских выборах.

Илон Маск намерен отслеживать итоги выборов в США вместе с Трампом. По данным газеты The New York Times, бизнесмен планирует присутствовать на некоторых мероприятиях в резиденции Трампа во Флориде.

На президентских выборах в США Дональд Трамп наберёт больше голосов, однако победителем голосования объявят его соперницу Камалу Харрис, считает депутат Государственной думы Анатолий Вассерман. Он напомнил, что в 2020 году, когда победу на выборах одержал Джо Байден, на избирательных участках находились толпы активистов от Демократической партии США. По словам парламентария, они не подпускали республиканцев на голосование или проверку подсчёта. Вассерман заявил, что для России Харрис будет предпочтительна в качестве президента, поскольку США будут максимально разобщены и она доведёт страну до гражданской войны.