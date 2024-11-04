Вашингтон, 4 ноября, 2024, 23:36 — ИА Регнум. Представители Демократической партии США готовы пойти на любую ложь ради победы на президентских выборах. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Демократы скажут любую ложь, чтобы выиграть выборы», — написал бизнесмен в соцсети Х.

Во время предвыборной гонки Маск поддерживал кандидата в президенты США Дональда Трампа (Республиканская партия).

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября Маск заявил, что власти США отомстят ему, если на предстоящих выборах Трамп проиграет. Так миллиардер ответил на комментарий одного из пользователей соцсети Х, который допустил, что правительство США может лишить гражданства основателя компаний Tesla и SpaceX. Такое право у властей появится, если выяснится, что Маск якобы указал «неверную информацию» при подаче миграционных документов.

В случае победы на президентских выборах вице-президента страны и кандидата от Демократической партииКамалы Харрис Соединённые Штаты столкнутся с серьёзным ужесточением цензуры в СМИ, предупреждал 19 октября Маск. По его словам, ограничения будут вводиться под предлогом борьбы с недостоверной информацией.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.