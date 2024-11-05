Палм-Бич, США, 5 ноября, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Следить за результатами президентских выборов в США вместе с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом намерен американский предприниматель Илон Маск. Об этом 5 ноября сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Маск планирует присутствовать в Мар-а-Лаго на некоторых вечерних празднествах в Палм-Бич, штат Флорида. По словам осведомлённых о плане источников, бизнесмен будет в небольшой группе, наблюдающей за подведением итогов выборов вместе с Трампом», — отметили авторы.

Поздним вечером Трамп выступит перед более многочисленной группой в конференц-центре Палм-Бич, уточняет издание.

Как сообщало ИА Регнум, во время предвыборной гонки Илон Маск поддерживал Дональда Трампа. По словам предпринимателя, представители Демократической партии США готовы пойти на любую ложь ради победы на президентских выборах.

Маск 1 ноября заявил, что власти США отомстят ему, если на предстоящих выборах Трамп проиграет.

Сотрудничество между Илоном Маском и Дональдом Трампом началось с одного сообщения в соцсети, писала 2 ноября газета The New York Times.

В США 5 ноября стартовали выборы 47-го президента. На высший государственный пост претендуют представитель Демократической партии, действующий вице-президент Камала Харрис и кандидат от Республиканской партии, экс-президент страны Дональд Трамп.