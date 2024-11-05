Вашингтон, 5 ноября, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что первым признает своё поражение на выборах, если они пройдут честно.

Global Look Press/Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency

В разговоре с журналистами на избирательном участке во Флориде политик отметил, что процесс выборов в США устроен слишком сложно.

«Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это. Пока всё честно», — сказал Трамп.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп проголосовал на выборах в городе Палм-Бич в штате Флорида. Он заявил об уверенности в победе и выразил недовольство тем, что подсчёт голосов в США занимает много времени.

Избирательные участки на президентских выборах в США открылись уже во всех штатах страны. 1 ноября СМИ сообщили, что число граждан, досрочно проголосовавших на выборах президента США, превысило 70 млн. Одной из проголосовавших досрочно стала кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что итоги президентских выборов в США не принципиальны для России. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия будет поддерживать Харрис. Глава МИД Сергей Лавров пояснил, что эти слова главы государства были шуткой.