Флорида, США, 5 ноября, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его жена проголосовали на выборах в округе Палм-Бич в штате Флорида, передаёт телеканал CNN.

Global Look Press/Matt Bishop/Keystone Press Agency

Трамп заявил журналистам, что уверен в своей победе.

«Я чувствую себя очень уверенно. Я слышу, что у нас хорошие показатели повсюду», — сказал политик.

Трамп также назвал нынешнюю свою кампанию лучшей из тех трёх, в которых он участвовал (также в 2016 и 2020 годах) и выразил уверенность, что его отрыв от соперницы — кандидата от Демократической партии Камалы Харрис будет значительным.

При этом он выразил недовольство тем, что подсчёт голосов в США занимает много времени, и привёл в пример Францию, где результаты выборов объявляются, по словам Трампа, очень быстро.

Как передавало ИА Регнум, избирательные участки на президентских выборах в США открылись уже во всех штатах страны. Пункты для голосования начали работу 5 ноября в 07:00 по времени Восточного побережья (15:00 мск).

1 ноября СМИ сообщили, что число граждан, досрочно проголосовавших на выборах президента США, превысило 70 млн. Одной из проголосовавших досрочно стала Харрис.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что итоги президентских выборов в США не принципиальны для России. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что Россия будет поддерживать Харрис. Глава МИД Сергей Лавров пояснил, что эти слова главы государства были шуткой.