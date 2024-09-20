Москва, 21 сентября, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия поддерживает кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис на выборах главы Белого дома, были шуткой. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

МИД РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Президент России Владимир Владимирович Путин пошутил. У него хорошее чувство юмора. Он не раз прибегает к шуткам во время своих выступлений и интервью», — сказал он в интервью телеканалу Sky News Arabia.

По мнению главы МИД, Москве следует рассчитывать только на себя и не надеяться, что в США к власти придёт дружественный политик. Лавров пояснил, что многое в США решает не президент, а элита, обычно называемая «глубинным государством».

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Владимир Путин заявил, что фаворитом Кремля на президентских выборах в США был действующий глава Белого дома Джо Байден, однако после того, как тот снялся с предвыборной гонки, Москва решила поддержать Харрис. Путин добавил, что у американского вице-президента такой заразительный смех, из чего можно сделать вывод, что у неё всё хорошо.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин назвал слова российского лидера о Харрис «тонким политическим троллингом». Подобное мнение высказал лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кёртен.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Белому дому не понравились слова Путина о предстоящих выборах в США.