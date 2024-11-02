Более 70 млн американцев досрочно проголосовали на выборах президента США
Вашингтон, 2 ноября, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Число человек, досрочно проголосовавших на выборах президента Соединённых Штатов Америки, превысило 70 млн. Об этом свидетельствуют последние данные лаборатории электоральных процессов университета Флориды (UFL).
По состоянию на 22:00 по восточному времени (05:00 мск) почти 37,5 млн американцев проголосовали лично, а более 32,5 млн — по почте. Наиболее активно досрочно голосовали жители Техаса (7,9 млн), Флориды (7,3 млн), Калифорнии (6 млн), Джорджии (4 млн) и Северной Каролины (3,8 млн).
Согласно данным о регистрации партий для штатов, где это предусмотрено, 38,2% проголосовавших — демократы, 36,1% — республиканцы, остальные не относятся к какой-либо партии. Отмечается, что эти данные не отражают фактическое голосование, поскольку сотрудники избирательных комиссий в соответствии с федеральным законом приступят к подсчёту голосов только в день выборов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. За пост главы государства поборются кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис.
Как передавало ИА Регнум, 1 ноября Трамп в ходе встречи с избирателями в Дирборне, штат Мичиган, обвинил свою соперницу на предстоящих выборах и других представителей Демпартии в том, что они лишили действующего президента Джо Байдена возможности участвовать в предвыборной гонке. Политик-республиканец считает, что Харрис является худшим кандидатом и ей не следовало баллотироваться.
В тот же день Харрис, выступая перед журналистами в Висконсине, отметила, что Трампа следует лишить права баллотироваться на пост президента США из-за его жёсткой риторики. По её мнению, политик-республиканец наживает врагов и меньше беспокоится о жизни простых американцев.