Вашингтон, 2 ноября, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Число человек, досрочно проголосовавших на выборах президента Соединённых Штатов Америки, превысило 70 млн. Об этом свидетельствуют последние данные лаборатории электоральных процессов университета Флориды (UFL).

ИА Регнум Харрис, Трамп

По состоянию на 22:00 по восточному времени (05:00 мск) почти 37,5 млн американцев проголосовали лично, а более 32,5 млн — по почте. Наиболее активно досрочно голосовали жители Техаса (7,9 млн), Флориды (7,3 млн), Калифорнии (6 млн), Джорджии (4 млн) и Северной Каролины (3,8 млн).

Согласно данным о регистрации партий для штатов, где это предусмотрено, 38,2% проголосовавших — демократы, 36,1% — республиканцы, остальные не относятся к какой-либо партии. Отмечается, что эти данные не отражают фактическое голосование, поскольку сотрудники избирательных комиссий в соответствии с федеральным законом приступят к подсчёту голосов только в день выборов.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. За пост главы государства поборются кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября Трамп в ходе встречи с избирателями в Дирборне, штат Мичиган, обвинил свою соперницу на предстоящих выборах и других представителей Демпартии в том, что они лишили действующего президента Джо Байдена возможности участвовать в предвыборной гонке. Политик-республиканец считает, что Харрис является худшим кандидатом и ей не следовало баллотироваться.

В тот же день Харрис, выступая перед журналистами в Висконсине, отметила, что Трампа следует лишить права баллотироваться на пост президента США из-за его жёсткой риторики. По её мнению, политик-республиканец наживает врагов и меньше беспокоится о жизни простых американцев.