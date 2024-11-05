Москва, 5 ноября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Результаты президентских выборов в США не принципиальны для России, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА Регнум Дональд Трамп и Камала Харрис

«Никакой принципиальности», — сказал представитель Кремля, слова которого приводит Life.ru.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября в США начались президентские выборы США. За пост главы государства борются бывший американский лидер, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и действующий вице-президент страны, претендент от Демократической партии Камала Харрис. На первом открывшемся в США участке политики набрали по три голоса избирателей из шести. Речь идёт о пункте для голосования в коммуне Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир).

5 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не воспринимать серьёзно высказывания Трампа и Харрис. Он назвал эти заявления частью их предвыборной полемики. Глава МИД отметил, что США проводят антироссийскую политику, которая основана на американском внутриполитическом консенсусе.

5 сентября президент России Владимир Путин отметил, что фаворитом Кремля на президентских выборах в США был действующий президент страны Джо Байден, однако после его отказа от участия в предвыборной гонке Москва решила, что будет поддерживать Харрис. 20 сентября Сергей Лавров отметил, что эти слова являлись шуткой.

Дональд Трамп не исключил, что может проиграть выборы, однако подчеркнул, что у него есть существенное преимущество перед Камалой Харрис. Он добавил, что имя победителя голосования узнают уже к ночи.