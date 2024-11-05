Вашингтон, 5 ноября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Избирательные участки на президентских выборах в США открылись в большинстве штатов страны, пункты для голосования начали работу 5 ноября в 07:00 по времени Восточного побережья (15:00 мск).

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Ключевую роль на итоги выборов будет играть предпочтения избирателей в так называемых колеблющихся штатах — Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Кроме того, голосование началось в Алабаме, Иллинойсе, Индиане, Луизиане, Массачусетсе, Миссури, Флориде, Южной Каролине и некоторых других штатах, а также в столичном округе Колумбия.

Голосование охватит всю страну с 14:00 по времени Восточного побережья (20:00 мск) и завершится после закрытия участков на Аляске 6 ноября в 01:00 (09:00 мск).

Как сообщало ИА Регнум, первый участок на выборах в США открылся в коммуне Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир). Кандидаты в президенты Дональд Трамп и Камала Харрис получили по три голоса избирателей из шести. По традиции, установившейся с 1960 года, участок открылся сразу после полуночи.

1 ноября стало известно, что число человек, досрочно проголосовавших на выборах президента США, превысило 70 млн.

5 ноября Трамп допустил, что может проиграть выборы, однако подчеркнул, что у него есть существенное преимущество перед Харрис. Он добавил, что имя победителя голосования узнают уже к ночи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что итоги президентских выборов в США не принципиальны для России. Согласно данным лаборатории электоральных процессов университета Флориды (UFL) о регистрации партий для штатов, 38,2% проголосовавших — демократы, 36,1% — республиканцы, остальные не относились к какой-либо партии.