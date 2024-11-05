Москва, 5 ноября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Россия на линии боевого соприкосновения бьётся за сохранение своих ценностей и русского языка, заявил 5 ноября президент Владимир Путин.

РИА Новости/Станислав Красильников

Речь идёт о важнейшем элементе идентичности России, сказал президент в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

«Мы проводим такое совещание, потому что мы и боремся на линии боевого соприкосновения за сохранение наших традиционных ценностей и русского языка. Это же основа, это важнейший элемент нашей идентичности», — заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, в ходе заседания совета президент также поручил подготовить проект основ государственной политики в языковой сфере. Кроме того, Путин поручил определить и закрепить требования к уровню владения русским языком для мигрантов.

Также глава государства поддержал идею разработки единых государственных учебников по русскому языку. Русский язык — одна из ключевых и фундаментальных ценностей страны, подчеркнул президент.

В ходе заседания совета Путин также призвал перестроить работу просветительских центров России за рубежом, сделав её более системной и качественной. Кроме того, он предложил ввести стипендии для преподавателей русского языка, которые работают за рубежом.