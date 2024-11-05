Москва, 5 ноября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Работу российских культурно-просветительских центров за рубежом нужно сделать более системной и качественной. Об этом заявил президент Владимир Путин 5 ноября на заседании Совета по поддержке русского языка, проходящем по видеосвязи.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Владимир Путин

По его словам, возможности таких центров, работающих во многих странах мира, необходимо задействовать для поддержки талантливых авторов.

«Просил бы членов нашего совета вместе с Министерством иностранных дел проанализировать деятельность этих организаций и помочь выстроить их работу более системно, качественно, с учётом долгосрочных интересов России, наших планов по расширению международного сотрудничества со странами мирового большинства», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства также высказался за активное взаимодействие с представителями гражданского общества, литераторами и русистами из недружественных России стран. Он отметил, что антироссийская политика элит не отменяет добрых отношений с людьми, живущими в этих странах.

Как сообщало ИА Регнум, Совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ создан указом Путина от 22 августа. Этим же указом глава государства упразднил Совет по русскому языку, организованный в июне 2014 года.