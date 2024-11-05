Путин призвал перестроить работу просветительских центров России за рубежом
Москва, 5 ноября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Работу российских культурно-просветительских центров за рубежом нужно сделать более системной и качественной. Об этом заявил президент Владимир Путин 5 ноября на заседании Совета по поддержке русского языка, проходящем по видеосвязи.
По его словам, возможности таких центров, работающих во многих странах мира, необходимо задействовать для поддержки талантливых авторов.
«Просил бы членов нашего совета вместе с Министерством иностранных дел проанализировать деятельность этих организаций и помочь выстроить их работу более системно, качественно, с учётом долгосрочных интересов России, наших планов по расширению международного сотрудничества со странами мирового большинства», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Глава государства также высказался за активное взаимодействие с представителями гражданского общества, литераторами и русистами из недружественных России стран. Он отметил, что антироссийская политика элит не отменяет добрых отношений с людьми, живущими в этих странах.
Как сообщало ИА Регнум, Совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ создан указом Путина от 22 августа. Этим же указом глава государства упразднил Совет по русскому языку, организованный в июне 2014 года.