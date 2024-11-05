Москва, 5 ноября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил учредить для преподавателей русского языка, которые работают за рубежом, специальную стипендию имени профессора Людмилы Вербицкой. Данное предложение он озвучил в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Знаю, что есть идея учредить специальную стипендию для молодых одарённых русистов, граждан других государств, которые преподают русский язык и литературу, продвигают нашу культуру за рубежом, зачастую в весьма сложных условиях они работают, это хорошая идея, я её полностью поддерживаю», — сказал он.

Путин почтил память Вербицкой, напомнил, что она была одним из инициаторов создания совета по русскому языку, и назвал её «замечательным педагогом, учёным и настоящим подвижником».

Как передавало ИА Регнум, на данном мероприятии Путин также призвал перестроить работу просветительских центров России за рубежом. По его мнению, её необходимо сделать более системной и качественной.

22 августа Путин подписал указ об образовании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Этим документом он упразднил Совет по русскому языку. Возглавлявшая прежнюю структуру советник президента Елена Ямпольская стала председателем нового совета.

В задачи нового органа вошли подготовка предложений по вопросам основных направлений поддержки русского языка и языков народов России, продвижение и укрепление позиций русского языка в мире, а также обеспечение прав граждан РФ на использование этих языков.