Москва, 5 ноября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 ноября предложил создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик РФ.

РИА Новости

По словам российского лидера, при всём уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность.

«Из этого следует исходить, формируя программу общего образования по таким учебным предметам как русский язык и язык народа», — сказал глава государства на заседании Совета по поддержке русского языка, проходящем по видеосвязи.

Также Путин призвал подумать, как можно помочь родителям в пополнении домашних библиотек хорошими детскими книгами. Необходимо поддерживать талантливых современных авторов, поднимающих темы сегодняшнего дня, заключил глава государства.

Владимир Путин 5 ноября проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого Совета является советник президента Елена Ямпольская.

Ранее российский лидер заявил, что русский язык объединяет все народы России в общий организм, обучение ему необходимо. Глава государства отметил, что знание русского языка — это одна из самых важных задач для преподавателей в школе.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа президент РФ подписал указ об образовании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

В задачи совета вошла подготовка предложений по вопросам основных направлений поддержки русского языка и языков народов РФ, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире, а также обеспечение прав граждан РФ на использование этих языков.