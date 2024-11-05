Москва, 5 ноября, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 ноября поручил подготовить проект основ государственной политики в языковой сфере.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

«Прошу администрацию президента и совет сформулировать базовые стратегические цели и направления этой важнейшей сферы и подготовить проект основ госполитики по этому направлению», — сказал российский лидер в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

Глава государства указал, что принятый в 1991 году закон о языках народов России нуждается в переработке. По его словам, необходимо создать официальный реестр таких языков и привести закон в соответствие современным реалиям и законодательству.

Путин отметил, что для РФ поддержка русского языка и его популяризация во всём мире является первостепенной ролью. Президент добавил, что данная поддержка должна иметь правовое, ресурсное и смысловое обеспечение.

Владимир Путин 5 ноября проводит заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. Председателем этого Совета является советник президента Елена Ямпольская.

14 июня ИА Регнум передавало, что правительство России утвердило разработанную по поручению Владимира Путина концепцию государственной языковой политики.

Соответствующий документ закрепляет поддержку более 155 национальных языков в России и предусматривает условия для изучения русского языка иностранцами и их детьми. Он также затрагивает вопросы обеспечения прав россиян, проживающих за границей.