Москва, 5 ноября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Русский язык — одна из ключевых и фундаментальных ценностей страны, заявил 5 ноября президент Владимир Путин.

Артем Геодакян/POOL/ТАСС

Поддержка русского языка входит в число основных приоритетов государства, отметил президент в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

«Одной из таких ключевых, фундаментальных ценностей был и остаётся русский язык. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России — в числе наших ключевых приоритетов», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, также в ходе заседания совета глава государства отметил, что русский язык определяет духовную и национальную идентичность страны, и подчеркнул, что именно из этого надо исходить при составлении программы обучения языку.

Кроме того, Путин подержал идею разработки единых государственных учебников по русскому языку, а также предложил создать центры популяризации русского языка и литературы на базе библиотек в Донбассе и Новороссии.

В сентябре в ходе открытого урока «Разговоры о важном» в одной из школ Кызыла президент заявил, что русский язык объединяет все народы страны в общий организм. Обучить русскому языку — одна из самых важных задач для преподавателей в школе, подчеркнул Путин.