Кишинёв, 5 ноября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Оппозиционный молдавский блок «Победа» планирует оспорить итоги второго тура президентских выборов в Молдавии, 5 ноября сообщили в пресс-службе этой политической силы.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

Ранее стало известно, что по итогам обработки 100% бюллетеней в стране на выборах победила действующий президент Майя Санду.

«Блок «Победа» опротестует итоги выборов», — отмечается в Telegram-канале организации.

Представители политической силы считают, что Санду удалось победить путём махинаций на европейских участках, а также с помощью массовых нарушений в ходе голосования. В блоке отметили, что в реальности президент проиграла не только первый и второй тур, но и референдум о вхождении Молдавии в ЕС.

Кроме того, оппозиционеры подчеркнули, что молдавские граждане в России и западных странах имели неравные условия при голосовании. Они напомнили, что Молдавия открыла в РФ только два участка, а в Европе наблюдался их переизбыток.

«Победа» призвала устранить эту несправедливость на законодательном уровне. Представители блока также назвали правление Санду «узурпацией власти», а саму главу государства — «самозванкой». Кроме того, они потребовали отставки действующего президента.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) объявила, что не признает результаты голосования на зарубежных участках, по итогам которого Майю Санду объявили победителем на выборах. Организация назвала её соперника — бывшего генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло подлинным победителем президентских выборов. По результатам голосования политик победил на выборах внутри страны, в том числе в Приднестровье и Гагаузии, однако Санду обошла его по результатам с зарубежных участков.

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор отметил, что молдавская оппозиция располагает фактами о массовых фальсификациях на избирательных участках за границей, где добавляли голоса в пользу Майи Санду. Он добавил, что людей привозили на участки на автобусах, на которых также доставлялись урны, уже заполненные бюллетенями.

4 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что результаты второго тура выборов президента в Молдавии демонстрируют глубокой раскол в молдавском обществе. Она также подчеркнула, что избирательная кампания в стране стала самой недемократической за годы независимости республики.