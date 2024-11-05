Ташкент, 5 ноября, 2024, 10:52 — ИА Регнум. В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в специальной военной операции России на Украине. Такое решение 5 ноября вынес Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области.

Сергей Коньков/ТАСС

Как следует из документов суда, 51-летний местный житель участвовал в спецоперации в рядах Вооружённых сил России. Обвинение ему предъявили по статье «Наёмничество» национального законодательства.

Установлено, что в мае 2023 года мужчина уехал в Россию на заработки. Позже он заключил контракт с Министерством обороны РФ. После прохождения военной подготовки в феврале его направили на Украину, где он получил ранение и после лечения в июле вернулся в Узбекистан.

Суд учёл чистосердечное признание, раскаяние и сотрудничество со следствием обвиняемого и приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Максимальное наказание по этой статье ― до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Ошский областной суд Киргизии приговорил местного жителя к пяти годам тюремного заключения за участие в спецоперации на Украине. Его признали виновным в участии в вооружённом конфликте на территории иностранного государства.

Ещё один гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек был приговорён на родине к 10 годам колонии за добровольное участие в СВО. В апреле стало известно, что он может получить временное убежище в России.

С 2012 года Кубанычбек жил в Москве и работал в кино помощником оператора. После начала СВО он принял решение отправиться на фронт и помочь Донбассу. Мужчина стал гвардии рядовым в минометном расчёте и служил на соледарском направлении, отвечая за управление дронами. Осенью 2022 года Аскар получил известие о болезни отца и полетел к нему в Киргизию.