Москва, 27 апреля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек, осуждённый на родине на 10 лет колонии за добровольное участие в СВО, может получить временное убежище в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИА Регнум

«Мои коллеги из ГУВМ МВД России сообщили, что 18 апреля у Аскара приняты документы для предоставления временного убежища на территории Российской Федерации», — написала Волк в Telegram-канале.

Она уточнила, что при наличии оснований в установленном порядке будет решаться вопрос о приёме в российское гражданство Аскара.

Днём ранее Аскар в беседе с ИА Регнум рассказал, что с 2012 года жил в Москве и работал в кино — помощником оператора. После начала СВО 32-летний Аскар принял решение отправиться на фронт и помочь Донбассу. Мужчина стал гвардии рядовым в минометном расчёте и служил на соледарском направлении, отвечая за управление дронами.

Осенью 2022 года Аскар получил известие о болезни отца и полетел к нему в Киргизию. Боец отметил, что эта поездка была очень важной для него — в 2012 году он потерял брата и не успел с ним попрощаться, поэтому увидеть отца — это был шанс, который нельзя упустить.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3885114" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В середине апреля 2024 года Аскару удалось выбраться в Россию и попросить политического убежища. Он хочет жить и работать в России.

Аскар добавил, что мечтает получить российское гражданство, а также хочет вернуться работать в кино и возить гуманитарную помощь бойцам на СВО.

Перед этим о похожем случае с добровольцем из Германии Эрихом Биттерманом сообщало ИА Регнум. Будучи гражданином ФРГ, Биттерман решил сражаться в зоне СВО за Россию, при этом неоднократно подавая запрос на получение российского гражданства. Однако всё время получал отказ. Добровольца из Германии могут выслать из страны обратно в Германию, где ему грозит до 20 лет тюремного заключения за наёмничество.

С похожими ситуациями столкнулись сразу несколько иностранных добровольцев, которые сражались и продолжают выполнять боевые задачи на стороне России. Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил корреспонденту ИА Регнум, что затягивание процесса получения российского гражданства для граждан иностранных государств, которые участвуют в спецоперации на стороне России, является серьёзной проблемой, которой в настоящее время занимаются Минобороны России и миграционная служба.

Так, вопросом помощи сербскому добровольцу Александру Йокичу, которому грозит депортация и заключение под стражу, уже занялись власти ДНР.