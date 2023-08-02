Москва, 2 августа, 2023, 14:48 — ИА Регнум. МИД прорабатывает вопрос выдачи российского паспорта гражданину Киргизии Аскару Кубанычбеку, которого осудили в Бишкеке за участие в спецоперации на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на брифинге на соответствующий вопрос.

Иван Шилов ИА Регнум МИД России

«Да, я могу сказать, что такое обращение мы получили и вопрос прорабатывается», — заявила Захарова.

Ранее телеканал RT сообщил о том, что 31-летний Аскар Кубанычбек в Киргизии был приговорён к 10 годам лишения свободы за добровольное участие в спецоперации. До начала СВО он проживал в России, принимал участие в съёмках сериалов «Универ», «Реальные пацаны», «СашаТаня», занимался квадрокоптерами.

По информации журналистов, он отправился в зону спецоперации управлять дронами, когда ему стало известно о том, что на фронте не хватает добровольцев. В Киргизию он вернулся в ноябре 2022 года из-за болезни отца. В январе мужчина был арестован, в отношении него было возбуждено уголовное дело за участие в боевых действиях на стороне России. По его словам, местные власти хотят сделать его дело показательным. Кубанычбек попросил предоставить ему российское гражданство.

Как передавало ИА Регнум, Захарова также заявила, что США отказались осуждать атаки Киева на территорию России, чем официально оправдали террористические методы Украины. По её словам, Соединённые Штаты ни одним словом не осудили атаку украинских беспилотников на деловой центр «Москва-Сити».