Бишкек, 25 июня, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Гражданина Киргизии приговорили к пяти годам тюремного заключения за участие в спецоперации на Украине. Такое решение вынес Ошский областной суд.

Евгений Биятов/РИА Новости

Мужчину признали виновным в участии в вооружённом конфликте на территории иностранного государства.

В постановлении суда указано, что гражданина М. К. приговорили к лишению свободы с конфискацией имущества. Как правило, по статье об участии в военных действиях за рубежом предусмотрен срок от десяти до 15 лет. Но в связи с 30-летием принятия конституции Киргизии и 75-летием Всеобщей декларации прав человека обвиняемому сократили срок. При этом мужчина подал апелляцию на вынесенный приговор.

Как сообщало ИА Регнум, Басманный районный суд Москвы 4 июня заочно арестовал бывшего белорусского гребца Павла Шурмея за наёмничество и участие в боевых действиях против российских войск на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Известно, что после начала СВО он вступил в батальон ВСУ имени Кастуся Калиновского, состоящий из белорусов. В Белоруссии в марте 2023 года в его отношении возбудили уголовное дело по статье об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства. МВД РФ ранее объявило его в розыск.

В январе Брянский областной суд приговорил жителя Саратовской области к пяти годам колонии за попытку выехать на Украину, чтобы участвовать в боях против России на стороне киевского режима. Работавший продавцом в магазине 22-летний мужчина по указанию вербовщика приехал в Брянск, а затем добрался до приграничного поселка Белая Берёзка в Трубчевском районе. Там его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Председатель СК Александр Бастрыкин 28 февраля сообщил, что около 600 наёмников из 46 стран, участвующих в конфликте на Украине, находятся под уголовным преследованием со стороны России.