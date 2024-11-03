Кишинёв, 3 ноября, 2024, 22:26 — ИА Регнум. В Молдавии завершился второй тур выборов президента республики. По данным Центральной избирательной комиссии страны от 21:00 по местному времени (22:00 мск), явка на втором туре выборов составила 54% (около 1,6 млн избирателей).

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К настоящему времени все избирательные участки на территории Молдавии закрылись. Начался подсчёт голосов.

Ранее Центризбирком объявил выборы состоявшимися, когда явка преодолела порог в 20%.

Баллотируются два кандидата — действующий президент Молдавии Майа Санду и бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло.

Как передавало ИА Регнум, глава общественной организации Promo-LEX Николай Панфил в Кишинёве заявил, что на избирательных участках зафиксировано 141 происшествие. Наблюдатели отметили нарушения, касающиеся тайны голосования, и указали на наличие предвыборной агитации и отсутствие пломб на урнах.

Сопредседатель Объединённой контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков заявил, что молдавские власти искусственно блокируют доступ на избирательные участки для приднестровцев.